La Real Sociedad punit le Barça

Real Sociedad 1-0 FC Barcelone

But : Becker (33e) pour les Txuri-Urdin

Contre la Real Sociedad, le Barça pouvait gagner, mais il a finalement perdu (1-0). Foutu réalisme.

Robert Lewandowki a cru faire la différence en profitant d’un cafouillage provoqué par Frenkie de Jong au point de penalty, mais le but du Polonais a été refusé pour un hors-jeu difficilement visible (13e). La joie est finalement du côté de Sheraldo Becker, complètement oublié par Jules Koundé dans le dos et prompt à placer son ballon loin d’Iñaki Peña (1-0, 33e). Lancés, les locaux auraient pu doubler la mise sans la maladresse de Mikel Oyarzabal, pourtant seul face au but (45e+1).

La domination barcelonaise en fin de match n’aura été nourrie que par des tentatives stériles (onze tirs, zéro cadré) et des largesses défensives qui auraient pu permettre aux Basques de gagner plus largement encore. Deuxième défaite en championnat pour le Barça donc, décidément peu verni dans le nord de l’Espagne après avoir déjà perdu contre Osasuna. La Real Sociedad grimpe au huitième rang.

