Le Barça en promenade contre la Real Sociedad

Barcelone 4-0 Real Sociedad

Buts : Martin (25e), Casado (29e), Araujo (56e), Lewandowski (61e)

Expulsion : Elustondo (17e) pour les Basques

Net et sans bavure.

Le FC Barcelone a étalé la Real Sociedad ce dimanche à Montjuic (4-0). Les Basques se sont tiré une balle dans le pied quand Aritz Elustondo a accroché Dani Olmo. Lancé en profondeur par Robert Lewandowski, le milieu offensif du Barça avait pris l’avantage et filait au but, alors l’arbitre a logiquement sorti le carton rouge (17e). Les Blaugrana n’ont pas tardé à en profiter : après un festival de Lamine Yamal et un ballon aérien d’Olmo, Gerard Martin a placé une reprise gagnante au deuxième poteau (1-0, 25e). Dans la foulée, la frappe d’Olmo, involontairement détournée par son coéquipier Marc Casado, a elle aussi fini au fond (2-0, 29e).

Pedri n’est pas passé loin d’un golazo pur et dur en envoyant un tir sur l’équerre aux 20 mètres (55e). Ronald Araujo, sur corner (3-0, 56e), et la filouterie de Lewandowski, qui a intelligemment coupé la frappe du défenseur uruguayen (4-0, 61e), ont permis d’alourdir l’addition. Le Barça reprend la tête de la Liga, un point devant l’Atlético de Madrid, chez qui il se rendra justement dans deux semaines.

