Le Barça chahuté, mais victorieux face à la Real Sociedad

Real Sociedad 0-1 FC Barcelone

But : Araujo (90e+3) pour les Blaugrana

Dominer n’est pas gagner.

Sixième avant le coup d’envoi, la Real Sociedad accueillait un FC Barcelone en difficulté dans le jeu ces dernières semaines. En difficulté, mais pas défaits : les Barcelonais sont parvenus à arracher la victoire dans les derniers instants du match, ce qui leur permet de revenir à quatre points du leader Gérone. Pourtant, le Barça n’est pas parvenu à exister lors des 45 premières minutes. La domination de la Real Sociedad s’est, en effet, affirmée dès les premiers instants du match. Après un beau mouvement collectif, Ander Barrenetxea est ainsi venu buter sur Marc-André ter Stegen, qui s’est employé à son premier poteau pour détourner la frappe (1re). Après une erreur défensive de Jules Koundé, Mikel Oyarzabal a également réussi à devancer le gardien allemand. Mais sa frappe, trop croisée, est passée juste à côté de la cage barcelonaise (2e). Avec un pressing tout terrain des hommes d’Imanol Alguacil, le Barça n’a pas conservé la possession du ballon comme il le souhaitait.

Très en vue sur leurs ailes, Barrenetxea et Take Kubo ont quant à eux été les détonateurs côté Txuri-urdin. Kubo aurait même pu ouvrir la marque, mais Ter Stegen a encore une fois repoussé la tentative du Japonais du pied (16e). Le second acte a paru plus équlibré, même si les joueurs de Saint-Sébastien se sont offert les meilleures occasions. Kubo, toujours virevoltant sur son aile, a continué à poser des problèmes au bloc barcelonais. À l’image du décalage pour Brais Méndez, dont la frappe trop écrasée a parfaitement été captée par Ter Stegen (55e). Puis avec Barrenetxea, dont la reprise de volée a obligé Ter Stegen à déployer son mètre 87 pour la détourner (71e). Cependant, les Barcelonais ont accéléré en fin de match. D’abord avec Ronal Araujo, dont la frappe puissante a été repoussée par Alex Remiro (90+1e). Lequel a, ensuite, remporté son duel face à Gavi (90+1e). Finalement, contre toute attente, c’est le Barça qui est parvenu à s’en sortir grâce à un Araujo crucifiant de la tête le portier basque (0-1, 90+3e).

La Real peut nourrir des regrets.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro – Traore (Aritz, 63e), Zubeldia, Le Normand, Muñoz – Méndez, Zubimendi, Merino – Kubo, Oyarzabal (Fernandez, 84e), Barrenetxea (Cho, 79e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

FC Barcelone (3-4-1-2) : Ter Stegen – Koundé, Araújo, Martínez – Cancelo (Raphinha, 69e), Gavi, Gündogan, Baldé – López (Torres, 57e) – Lewandowski (Pedri, 57e), Félix (Yamal, 69e). Entraîneur : Xavi Hernández.