Pronostic Real Sociedad Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad se remet la tête à l’endroit face à Cadix

La Real Sociedad vient de vivre quelques semaines difficiles. Sur la scène européenne, les Basques ont certes livré une bonne première mi-temps face au Paris Saint-Germain, mais n’ont pas pu tenir la comparaison en étant logiquement éliminé (1-4 en cumulé). La déception majeure vient certainement de la Copa del Rey où, après un nul à Majorque (0-0), le club basque n’est pas parvenu à se défaire des insulaires et s’est incliné aux tirs au but. En plus de ces éliminations, la bande d’Alguacil avait seulement remporté un match en 6 journées, contre Majorque. Finalement, les partenaires de Kubo sont repartis de l’avant le week-end dernier en dominant Grenade (2-3). Lors de cette rencontre, la Real a été menée au score à 2 reprises, mais s’est imposée dans les dernières minutes sur une réalisation du buteur portugais André Silva. Cette victoire fut importante puisqu’elle a permis au club de San Sebastián de reprendre la 6e place, qualificative pour une compétition européenne.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Cadix lutte quant à lui pour rester en Liga. La formation andalouse occupe actuellement la 18e place, celle de 1er non-relégable. Toutefois, la formation andalouse n’a pas abdiqué, comme elle l’a démontré lors des dernières journées. En effet, Cadiz a signé deux matchs nuls face au Celta de Vigo (2-2) et contre le Rayo Vallecano (1-1). Le week-end dernier, les Andalous ont réalisé un exploit en s’imposant face à l’Atlético de Madrid (2-0). Avec un doublé lors de cette rencontre, Juanmi a permis à son équipe de conserver ses chances pour le maintien, puisqu’elle n’accuse que 2 points de retard sur le Celta de Vigo, premier non-relégable. À domicile et désormais totalement focus sur la Liga, la Real Sociedad devrait signer un 2e succès consécutif qui devrait lui permettre de consolider sa place européenne. La cote du pari Les 2 équipes marquent, au vu des dernières rencontres à buts des deux équipes, est intéressante.

► Le pari « Victoire Real Sociedad » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 2,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 400€ (500€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Cadix – Atlético :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Real Sociedad Cadiz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Betis accroche Gérone, Cadix et la Real Sociedad s'endorment