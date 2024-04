Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal remporte le North London derby face à Tottenham

Après avoir connu une saison galère l’an passé, les fans de Tottenham se sont inquiétés cet été lorsque leur super star Harry Kane a quitté Londres pour le Bayern Munich. Arrivé sans faire de bruits, le coach australien Postecoglou a su reconstruire une équipe compétitive. L’ancien coach du Celtic a réalisé quelques jolis coups avec les renforts des Maddison, van de Ven, Johnson, Werner, Vicario ou Udogie. Les Spurs se comportent bien puisqu’ils occupent la 5e place avec 7 points de plus que le 6e, Manchester United. De plus, les partenaires de Romero accusent 2 matchs de retard sur Aston Villa qui possède 6 points de plus. Tout reste donc possible pour une qualification en Ligue des Champions, puisqu’ils ont 6 matchs à disputer. Toutefois, pour atteindre cet objectif, les Spurs doivent s’imposer dès ce dimanche face à Arsenal. Ce derby intervient après une lourde défaite encaissée à Newcastle (4-0). Ce dimanche, nous pouvons nous attendre à voir un vainqueur car toutes les rencontres au Hotspurs stadium se sont conclues avec une victoire ou une défaite pour Tottenham.

En face, Arsenal est certes éliminé de la Ligue des Champions mais est toujours en course pour le titre en Premier League. Les protégés d’Arsenal viennent de se reprendre après leur défaite à domicile face à Aston Villa, en s’imposant dans un premier temps contre Wolverhampton (0-2) avant d’écraser Chelsea à l’Emirates mardi (5-0). Arrivé cet été, Kai Havertz a tout d’abord essuyé de nombreuses critiques et devient progressivement l’un des chouchous des supporters des Gunners. Avec ses 11 buts, il est le deuxième meilleur buteur derrière un Saka, qui se charge des penaltys. L’autre satisfaction de cette dernière ligne droite est Trossard. Le Belge a même pris le dessus sur Martinelli dans la hiérarchie de Mikel Arteta. En course pour le titre, Arsenal reste le seul adversaire de Manchester City pour décrocher le graal. Ce dimanche, les Gunners passent un sérieux test dans la conquête du titre. En pleine confiance et en pleine réussite, Arsenal devrait s’imposer dans le derby.

