La Tanzanie, à jamais la première nation à se qualifier avec deux points

LB
Qualification doublement historique.

Pour la première fois de son histoire, la Tanzanie est parvenue à se hisser en huitièmes de finale de la CAN après son match nul face à la Tunisie (1-1). Une qualification doublement historique puisque les Taifa Stars deviennent ainsi les premiers à se qualifier avec seulement deux points et se retrouvent quatrièmes des meilleurs troisièmes aux côtés du Mozambique, du Soudan et du Bénin.

Deux matchs nuls face donc à l’Ouganda et à la Tunisie ont suffi à la Tanzanie pour continuer la compétition. Les protégés de Miguel Gamondi affronteront le Maroc, hôte de la compétition et qui a terminé premier de son groupe, le 4 janvier prochain à 17h.

Une équipe destinée à jouer les trouble-fêtes.

La Tunisie s’envole vers les huitièmes de finale, qualification historique pour la Tanzanie

