Le Maroc prend son temps pour éliminer la Tanzanie

Maroc 1-0 Tanzanie

But : Diaz (63e)

Et la logique a parlé.

En résistance pendant une heure face au Maroc, favori de ce huitième de finale et même de la Coupe d’Afrique des nations, la Tanzanie a finit par craquer : à la 63e minute de jeu, Achraf Hakimi (titularisé d’entrée, et auteur d’un coup franc qui a terminé sur la barre transversale) a servi Brahim Diaz (meilleur buteur de la compétition, avec quatre réalisations) pour l’ouverture du score.

Pas si loin de la surprise

Un pion mérité au vu de la domination des locaux, qui auraient cependant pu être menés : en face, l’adversaire s’est en effet procuré quelques occasions de créer la surprise et s’est bien battu. Malheureusement pour lui, les Lions de l’Atlas étaient intrinsèquement supérieurs et plus expérimentés.

C’est de cette façon qu’on est à l’heure pour le quart.

Le Maroc maîtrise la Tanzanie