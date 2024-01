Pronostic Maroc Tanzanie : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Le Maroc rentre bien dans la compétition en battant la Tanzanie

Le Maroc est attendu au tournant dans cette CAN après avoir atteint la demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde, un véritable exploit pour le football africain. Facilement qualifiés pour cette compétition après avoir disposé de l’Afrique du Sud et du Liberia, les Marocains ont rencontré ces mêmes Tanzaniens en fin d’année dernière lors des éliminatoires pour le prochain mondial, pour une victoire 0-2. Pour clôturer la préparation, les Lions de l’Atlas ont battu la Sierra-Leone en amical (3-1). Cet effectif marocain ne manque pas de grands joueurs, puisque le gardien Bono (Al-Hilal), les latéraux Hakimi (PSG) et Mazraoui (Bayern Munich), ou encore les milieux Amrabat (Manchester United) et Ounahi (Marseille) seront bien présents. Même chose pour les attaquants Ziyech (Galatasaray, 55 sél, 21 buts), Adli (Bayer Leverkusen, 4 sél, 1 but), En-Nesyri (Séville, 65 sél, 17 buts) et Harit (Marseille).

