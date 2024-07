Hakimi sélectionné avec le Maroc pour les JO 2024

Deux poids, deux mesures.

Alors que le Paris-SG a pris la décision de ne pas autoriser Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour « protéger l’intégrité physique des joueurs, qui seront beaucoup sollicités la saison prochaine » , Achraf Hakimi vient d’être sélectionné avec le Maroc. Le latéral droit apparaît dans la liste de 22 joueurs dévoilée ce jeudi par le sélectionneur Tarik Sektioui. Il n’est pas le seul joueur que le club de la capitale libère puisque le portier Arnau Tenas participera également aux Olympiades avec l’Espagne.

https://x.com/EnMaroc/status/1808895452680425830?

Comme pour de nombreuses sélections, le technicien de l’équipe olympique des Lions de l’Atlas s’est heurté à quelques refus de la part des clubs. Cela a été le cas pour le milieu offensif du Real Madrid Brahim Diaz ou encore le milieu du PSV Eindhoven Ismael Saibari. Sektioui pourra en revanche compter sur cinq joueurs évoluant en Ligue 1 : Bouchouari (Saint-Étienne), Yassine Kechta et Oussama Targhalline (Le Havre), Amir Richardson (Reims) et de l’attaquant Eliesse Ben Seghir (AS Monaco).

Belle représentation de la Ligue 1 dans ces Jeux finalement.

Le Maroc met une raclée au Congo, Ounahi buteur