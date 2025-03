Chemsdine Talbi choisit le Maroc, au grand dam de la Belgique

La présence de Rudi Garcia n’aura pas suffi.

L’attaquant belgo-marocain Chemsdine Talbi a opté pour la sélection des Lions de l’Atlas plutôt que pour les Diables rouges. Ce choix a fortement déplu au directeur technique de la fédération belge, Vincent Mannaert, qui n’a pas manqué de le faire savoir aux autres jeunes binationaux, rapporte L’Équipe : « Avant de les sélectionner, ils doivent nous faire savoir s’ils veulent choisir la Belgique. Ils sont nés ici et ont fait leur éducation en Belgique, où les clubs ont investi beaucoup de temps et d’énergie. Et si, à un moment donné, ils ne peuvent pas choisir la Belgique, c’est leur droit, mais nous continuerons avec les joueurs qui le souhaitent. »

Et un, et deux, et trois joueurs en moins

À 19 ans, Chemsdine Talbi est l’un des plus grands espoirs du championnat belge. Formé au Club Brugge, il s’est notamment distingué sur la scène européenne en marquant un doublé lors du barrage retour de Ligue des champions face à l’Atalanta. L’un des facteurs déterminants de son choix fut, selon lui, le manque de soutien de la fédération belge lors de sa blessure aux ligaments croisés. « J’ai essayé de rétablir cette confiance, mais finalement, cela n’a pas suffi à le faire choisir la Belgique », a déclaré le dirigeant. Récemment, c’est le troisième binational à tourner le dos aux Belges, après Matías Fernández-Pardo pour l’Espagne et Konstantinos Karetsas pour la Grèce.

OFFICIEEL | Chemsdine Talbi zal voor de nationale ploeg van Marokko uitkomen. 🦁🇲🇦 Veel succes, Chemsdine! 👊 pic.twitter.com/rLm87F6mCg — DAZN België (@DAZN_BENL) March 3, 2025

