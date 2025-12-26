Malgré sa blessure, Romain Saïss est toujours présent dans le groupe marocain

Mais t’es où ? Pas là ?

Bonne nouvelle : Romain Saïss n’a pas disparu des radars. Le capitaine marocain était bien présent avec le groupe des Lions de l’Atlas lors de l’entraînement de veille de match face au Mali. Mauvaise nouvelle : il n’a pas chaussé les crampons. Au programme : observation et discussions avec le staff, mais pas de séance collective. Touché dès le match d’ouverture contre les Comores, Saïss reste officiellement blessé. Et toujours dans le flou.

🦁 Romain Saïss reste avec le groupe des Lions lors de l’entraînement de veille de match face au Mali 🇲🇱, mais n’a pas participé à la séance. Blessé lors du premier match contre les Comores 🇰🇲, son état reste à surveiller. ⚠️#CAN2025 #LionsDeLAtlas #Maroc #Mali pic.twitter.com/1zKBdlc4Iw — Afrik-Foot (@afrikfoot) December 25, 2025

El Yamiq avec Aguerd, Belammari en plan B

Walid Regragui a tranché : face aux Aigles, Jawad El Yamiq sera titulaire aux côtés de Nayef Aguerd. Une charnière connue et sans prise de risque. Youssef Belammari a été appelé en back-up, mais rien de plus à signaler. Le Maroc continuer d’avancer sans son capitaine, en attendant de voir si ce dernier pourra revenir plus tard dans le tournoi.

Le lion n’était donc pas mort ce soir.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (15 à 11)