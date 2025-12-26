S’abonner au mag
Malgré sa blessure, Romain Saïss est toujours présent dans le groupe marocain

Malgré sa blessure, Romain Saïss est toujours présent dans le groupe marocain

Mais t’es où ? Pas là ?

Bonne nouvelle : Romain Saïss n’a pas disparu des radars. Le capitaine marocain était bien présent avec le groupe des Lions de l’Atlas lors de l’entraînement de veille de match face au Mali. Mauvaise nouvelle : il n’a pas chaussé les crampons. Au programme : observation et discussions avec le staff, mais pas de séance collective. Touché dès le match d’ouverture contre les Comores, Saïss reste officiellement blessé. Et toujours dans le flou.

El Yamiq avec Aguerd, Belammari en plan B

Walid Regragui a tranché : face aux Aigles, Jawad El Yamiq sera titulaire aux côtés de Nayef Aguerd. Une charnière connue et sans prise de risque. Youssef Belammari a été appelé en back-up, mais rien de plus à signaler. Le Maroc continuer d’avancer sans son capitaine, en attendant de voir si ce dernier pourra revenir plus tard dans le tournoi.

Le lion n’était donc pas mort ce soir.

