Toni Kroos détruit le championnat saoudien et prend la défense de Ronaldo

Est-ce qu’on peut compter ça comme une victoire pour la Ligue 1 ? Alors que la Saudi Pro League est en proie à quelques remous après le transfert de Karim Benzema, Toni Kroos ne s’est pas montré tendre avec une ligue pourtant bien décidée à prouver sa valeur. « Le championnat saoudien est un monde à part. Personne ne le connaissait avant l’arrivée de Cristiano. Et maintenant, ils manquent de respect à celui qui leur a apporté la gloire internationale, a fustigé l’ancien milieu de terrain du Real Madrid dans son podcast, Einfach mal Luppen. Je vous le dis, si Ronaldo part demain, plus personne ne regardera ce championnat. »

Ronaldo bientôt de retour aux affaires

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a refusé de jouer les derniers matchs de son club d’Al-Nassr pour protester contre l’arrivée de Benzema chez le leader Al-Hilal. Ce transfert déséquilibrerait encore davantage le championnat selon le Portugais, qui s’apprête toutefois à retrouver le chemin des pelouses.

