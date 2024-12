Cristiano Ronaldo s’offre encore le scalp de la Ligue 1, Vinícius élu joueur de l’année à Dubaï

Le voilà, le vieux tonton qui défonce tout le monde lors des repas de famille de fin d’année !

Pour la 26 392e fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo a été mis à l’honneur ce vendredi avec une récompense individuelle. Comme l’an passé, la star portugaise a reçu le prix de meilleur joueur du Moyen-Orient durant la cérémonie des Globe Soccer Awards 2024 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Durant la soirée, Vinícius a de son côté été élu meilleur joueur et meilleur attaquant de l’année. Interrogé sur le Ballon d’or 2024, considéré comme une cérémonie concurrente, CR7 a exprimé son désaccord envers le lauréat choisi par le jury de France Football, en l’occurrence Rodri : « Vinícius aurait dû remporter le Ballon d’or. C’était injuste. Rodri le méritait aussi, mais le trophée devait revenir à Vinícius, car il a remporté la Ligue des champions et a marqué lors de la finale. C’est pour cela que j’adore Globe Soccer Awards. Ils sont honnêtes. »

Le Real Madrid à l’honneur

Il n’est pas étonnant de voir l’attaquant d’Al-Nassr dresser des louanges aux Globe Soccer Awards, puisqu’il a lui-même été récompensé du titre de meilleur joueur de l’année à six reprises durant sa carrière (à titre de comparaison, Lionel Messi n’a glané cette distinction qu’une seule fois). Le Real Madrid a d’ailleurs réalisé une véritable razzia cette année en remportant huit awards via Vinícius, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, tous présents (cette fois) pour venir chercher leur(s) récompense(s).

Best Player: Vinicius Jr Best Forward: Vinicius Jr Best Midfielder: Bellingham Maradona award: Bellingham Best Club: Real Madrid Best President: Florentino Perez Best Coach: Ancelotti Career Award: Courtois pic.twitter.com/UDSkxiZw7l — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 27, 2024

Toujours au micro, Ronaldo en a aussi profité pour adresser un nouveau taquet à la Ligue 1, qu’il ne porte décidément pas dans son cœur. « La Saudi Pro League est-elle meilleure que la L1 ? Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas, je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, transpirer… Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Ils ont les meilleurs joueurs. Les autres sont finis, c’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris »

On hâte de voir ce qu’il sortira comme excuse quand Brest soulèvera la C1 en mai prochain.

Robin Cartier : « La crise climatique n'existe pas pour la FIFA »