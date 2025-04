Tout droit vers la Ligue 2.

Après la nouvelle défaite de Montpellier contre Le Havre (0-2) ce dimanche, Jean-Louis Gasset a acté la relégation en conférence de presse : « Rideau. On est mauvais, on n’a pas notre place en Ligue 1. » Le MHSC, lanterne rouge, a enchaîné une neuvième défaite consécutive, n’a inscrit qu’un but en deux mois et pointe à onze points du barragiste rémois.

« Il faut arrêter d’espérer. La réalité est là, on est l’équipe la plus faible du championnat, poursuit-il. On voulait faire un clean sheet, car ça fait un an que Montpellier n’en a pas réussi, et au bout de deux minutes… Montpellier perd contre Saint-Étienne, à Auxerre, contre Le Havre. Rideau. »

Un désamour l’année du cinquantenaire

Un sombre constat l’année du demi-siècle du MHSC : « Je sens depuis que je suis arrivé qu’il y a un désamour. On n’est plus le club atypique, famille, qui essaie de lutter. Bien sûr, on tombe dans la paranoïa, on nous en veut. Il y a tout qui s’en va. C’est une espèce de spirale terrible à vivre. L’espoir est parti. Et il reste deux mois, ça va être long. »

Et quand on lui parle de son avenir ? « Ce n’est pas l’objet. Tout le monde vient gagner chez nous, on n’a pas le sang. On a beaucoup de choses à régler, le futur pour le moment… La saison est morte, la mission est ratée, et ça fait très mal. Que tout le monde analyse pourquoi et comment on en est arrivé là. Vous voulez que je vous dise qu’on va gagner à Marseille ou battre Paris ? Je ne suis pas fou. En jouant comme ça, on ne bat personne. » Un constat partagé par Benjamin Lecomte.

Et joyeux anniversaire, surtout.

