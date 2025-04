Benjamin Lecomte résolu à la descente en Ligue 2 : «  Je ne vois pas trop où est l’espoir »

Lecompte est bon.

La saison 2024-2025 de Montpellier est ce qu’on appelle un sacré marasme, et il n’y a plus grand monde qui espère encore aujourd’hui voir le club se maintenir en Ligue 1. Interrogé après la défaite concédée ce dimanche face au Havre (0-2), Benjamin Lecomte s’est exprimé avec beaucoup de colère au micro de DAZN concernant la lutte pour le maintien, qui semble, lorsqu’on l’écoute, vouée à l’échec. « Ça fait sept, huit matchs qu’on marque pas un but, qu’on fait qu’en encaisser et qu’on gagne pas, qu’on est pas capable de faire un nul », explique le gardien. « On commence très bien le match pour faire en fait des choses catastrophiques derrière. Il faut arrêter de se voiler la face et regarder la réalité comme elle est actuellement. Je ne vais pas parler de miracle, ce n’est pas une question d’y croire ou pas. Mais vu ce qu’on montre depuis plusieurs matchs, je ne vois pas trop où est l’espoir. »

L’ancien portier de l’AS Monaco fustige notamment le « manque de réalisme dans les deux surfaces », qui coûte à Montpellier des défaites quel que soit le contenu du jeu, comme ce fut le cas face au HAC cet après-midi. « C’est à l’image de la saison. Si à force de redire les choses, on n’est pas capable de les entendre et de les comprendre, dans ces cas-là, il faut décrocher, se battre avec fierté et honneur pour le club pour le respecter jusqu’à la fin de la saison, et se préparer à faire une année en Ligue 2 et tout faire pour remonter en Ligue 1. Je vais un peu être trash, mais est-ce que vous avez vu de la lutte aujourd’hui ? Moi, non. Quand on joue sa survie, on doit pas montrer des visages comme ça. C’est mental, c’est ce supplément d’âme qu’il nous manque. C’est la saison la plus éprouvante de ma carrière, surtout que j’ai une attache particulière avec ce club. »

Benjamin Lecomte ne fait pas de langue de bois : « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗜𝗡𝗜 » pour Montpellier en Ligue 1 ! 🤯 « Il faut se préparer à faire une saison en Ligue 2 et tout faire pour remonter en Ligue 1 ! » 🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/DC6b5yMkZH — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2025

Les supporters de Montpellier pourront au moins s’offrir plus de restos l’an prochain.

Bientôt un nouvel entraîneur à Montpellier ?