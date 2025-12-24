L’AS Rome dévoile son projet de nouveau stade

La nouvelle Sagrada Familia ?

La Roma passe à la vitesse supérieure. Le club giallorosso a annoncé mardi avoir déposé le projet de son futur stade, qui devrait remplacer le Stadio Olimpico en vue de l’accueil des rencontres de l’Euro 2032, coorganisé par l’Italie et la Turquie. Ce projet de faisabilité est la dernière étape avant de pouvoir lancer les travaux de construction.

Au programme pour cette nouvelle enceinte, « une architecture iconique inspirée par la tradition romaine, avec des lignes modernes et un lien fort avec le territoire local », présente la Roma dans un communiqué et « des interventions ciblées visant à améliorer la mobilité urbaine ». La capacité souhaitée du stade n’a pour l’heure pas été dévoilée.

Objectif modernisation

Pour l’heure, la Roma partage son stade avec son grand rival, la Lazio, mais rêve de son propre fief depuis plusieurs saisons. Le club de la Louve, contrôlé par les Friedkin, une famille américaine, travaille depuis plusieurs mois sur ce projet, notamment pour faire de l’enceinte un prétendant tout neuf à l’Euro 2032.

Le club loue déjà « l’importance »,« la dimension » et « la modernité » de son futur écrin. En effet, la question des stades italiens, pour leur grande majorité obsolètes, est un sujet de crispations dans la perspective de l’Euro 2032. Le président de l’UEFA Aleksander Čeferin avait même qualifié de « honteux » l’état des stades en mai dernier, alors que l’Italie doit proposer cinq enceintes pour le tournoi.

San Siro, lui, n’a pas eu le droit à son coup de neuf.

Gasperini n’est pas satisfait de ses recrues de Premier League