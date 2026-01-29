Ligue Europa : le Betis et l'AS Rome arrachent le top 8

Pas de grandes surprises en C3 pour le méga-multiplex. À souligner tout de même, le bond énorme de neuf place du Betis Séville, victorieux du Feyenoord (2-1) ce jeudi et passé de la 13e place de barragiste à la 4e place de qualifié d’office pour les huitièmes. En haut du classement Aston Villa et Midtjylland complètent le podium sur lequel trône l’OL.

Longtemps mené au Panathinaïkos, l’AS Rome pensait une bonne partie du match être propulsé hors du top 8, peu aidé par l’expulsion de Gianluca Mancini au quart d’heure de jeu. Finalement, l’égalisation inespérée de Jan Ziolkowski à dix minutes du terme permet aux Romains d’arracher le top 8 in-extremis, à la huitième place.

Au banc des éliminés du soir qui avaient encore quelque chose à jouer, on compte notamment de belles équipes comme le Feyenoord, Bâle ou encore le Red Bull Salzbourg. Les plus frustrés seront sans doute les Young Boys et la triplette Sturm Graz, FCSB et Go Ahead Eagles, qui ne sont pas parvenus à saisir leur chance.

Rendez-vous ce vendredi 13h pour le tirage des barrages !

Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg

Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb

Go Ahead Eagles 0-0 Braga

Panathinaïkos 1-1 AS Rome

Nottingham 4-0 Ferencvaros

Betis 2-1 Feyenoord

Porto 3-1 Rangers

Genk 2-1 Malmö

Étoile Rouge Belgrade 1-1 Celta de Vigo

Stuttgart 3-2 Young Boys

Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologne

Bâle 0-1 Plzen

FCSB 1-1 Fenerbahçe

Sturm Graz 1-0 Brann

Celtic 4-2 Utrecht

