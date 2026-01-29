- C3
- J8
- Résumé
Ligue Europa : le Betis et l'AS Rome arrachent le top 8
Pas de grandes surprises en C3 pour le méga-multiplex. À souligner tout de même, le bond énorme de neuf place du Betis Séville, victorieux du Feyenoord (2-1) ce jeudi et passé de la 13e place de barragiste à la 4e place de qualifié d’office pour les huitièmes. En haut du classement Aston Villa et Midtjylland complètent le podium sur lequel trône l’OL.
Longtemps mené au Panathinaïkos, l’AS Rome pensait une bonne partie du match être propulsé hors du top 8, peu aidé par l’expulsion de Gianluca Mancini au quart d’heure de jeu. Finalement, l’égalisation inespérée de Jan Ziolkowski à dix minutes du terme permet aux Romains d’arracher le top 8 in-extremis, à la huitième place.
Au banc des éliminés du soir qui avaient encore quelque chose à jouer, on compte notamment de belles équipes comme le Feyenoord, Bâle ou encore le Red Bull Salzbourg. Les plus frustrés seront sans doute les Young Boys et la triplette Sturm Graz, FCSB et Go Ahead Eagles, qui ne sont pas parvenus à saisir leur chance.
Rendez-vous ce vendredi 13h pour le tirage des barrages !
Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg
Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
Panathinaïkos 1-1 AS Rome
Nottingham 4-0 Ferencvaros
Betis 2-1 Feyenoord
Porto 3-1 Rangers
Genk 2-1 Malmö
Étoile Rouge Belgrade 1-1 Celta de Vigo
Stuttgart 3-2 Young Boys
Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologne
Bâle 0-1 Plzen
FCSB 1-1 Fenerbahçe
Sturm Graz 1-0 Brann
Celtic 4-2 Utrecht
Pau López : « Avec ma femme, on adore l’ambiance au camping »
TJ