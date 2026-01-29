S’abonner au mag
Ligue Europa : le Betis et l'AS Rome arrachent le top 8

Ligue Europa : le Betis et l'AS Rome arrachent le top 8

Pas de grandes surprises en C3 pour le méga-multiplex. À souligner tout de même, le bond énorme de neuf place du Betis Séville, victorieux du Feyenoord (2-1) ce jeudi et passé de la 13e place de barragiste à la 4e place de qualifié d’office pour les huitièmes. En haut du classement Aston Villa et Midtjylland complètent le podium sur lequel trône l’OL.

Longtemps mené au Panathinaïkos, l’AS Rome pensait une bonne partie du match être propulsé hors du top 8, peu aidé par l’expulsion de Gianluca Mancini au quart d’heure de jeu. Finalement, l’égalisation inespérée  de Jan Ziolkowski à dix minutes du terme permet aux Romains d’arracher le top 8 in-extremis, à la huitième place.

Au banc des éliminés du soir qui avaient encore quelque chose à jouer, on compte notamment de belles équipes comme le Feyenoord, Bâle ou encore le Red Bull Salzbourg. Les plus frustrés seront sans doute les Young Boys et la triplette Sturm Graz, FCSB et Go Ahead Eagles, qui ne sont pas parvenus à saisir leur chance.

Rendez-vous ce vendredi 13h pour le tirage des barrages !

  Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg

  Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb

  Go Ahead Eagles 0-0 Braga

  Panathinaïkos 1-1 AS Rome

  Nottingham 4-0 Ferencvaros

  Betis 2-1 Feyenoord

  Porto 3-1 Rangers

  Genk 2-1 Malmö

  Étoile Rouge Belgrade 1-1 Celta de Vigo

  Stuttgart 3-2 Young Boys

  Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologne

  Bâle 0-1 Plzen

  FCSB 1-1 Fenerbahçe

  Sturm Graz 1-0 Brann

  Celtic 4-2 Utrecht

 

 

 

 

Pau López : « Avec ma femme, on adore l'ambiance au camping »

