Ferran Torres a un point commun avec Gérard Darmon

Comment fait-il pour les cadeaux ? Titulaire contre Villarreal ce samedi pour le compte de la 26e journée de Liga, l’attaquant barcelonais Ferran Torres ne pourra pas fêter son anniversaire cette année. Ce n’est pas de la faute de Georges Mikautadze, mais du calendrier : l’ancien Valencien est né un… 29 février. Et, comme chacun sait, cette année 2026 n’est pas bissextile, puisque les années de coupes du Monde ne sont jamais bissextiles.

À cause de ce point commun partagé avec Gérard Darmon et Jesper Lindstrøm, le Danois de Wolfsburg, l’attaquant du Barça n’a pu fêter que six de ses 25 ans. Lamine Yamal et Raphinha, ses coéquipiers ce samedi, devront être indulgents.

Ferran Torres a donc un point commun avec Gérard Darmon.

