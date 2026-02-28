S’abonner au mag
Beye : à Marseille, on ne parle que d'«un ou deux» au classement

L’effet Marbella. La veille d’un OM-OL décisif pour la course au podium, le nouvel entraîneur de l’OM Habib Beye est brièvement revenu sur la semaine de stage en Espagne en conf de presse. Celle-ci s’est « très bien passée ». Ouf. L’ancien coach de Rennes a aussi abordé la question de l’héritage de Roberto De Zerbi, disant qu’il n’est pas « là pour tout renverser. » 

« Lâcher prise »

Puis, Habib Beye a raconté un sacré souvenir de joueur à l’OM, entre 2003 et 2007 : « Un jour, j’avais une discussion avec Pape Diouf lorsque j’étais capitaine de cette équipe. J’avais voulu aller discuter des primes pour la cinquième et la sixième place. Il m’avait dit « Habib, ici on ne parle que de 1, ou 2. En-dessous, il n’y a pas d’objectif. Aujourd’hui, on doit avoir cette ambition là. » Avant de conclure : « Je veux une équipe conquérante, avec de l’ambition, et du lâcher prise. »

L’entraîneur a également laissé plané le doute sur le choix de son capitaine. « Il y a beaucoup de leaders dans cette équipe. Je mets mon focus sur les trois mois en donnant de la confiance. Le leadership doit être incarné et qu’il rayonne sur les autres. Balerdi est un joueur très important pour l’équipe. On verra demain pour le brassard. » En l’absence de l’Argentin, Pierre-Emile Højbjerg le portait contre Brest.

Y a plus qu’à.

