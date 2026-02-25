S’abonner au mag
Gros engouement pour les féminines de l’OM au Vélodrome

L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, c’est déjà un franc succès : le club a annoncé que la tribune Ganay était déjà complète pour la réception du Montpellier Hérault SC le 28 mars prochain. À la suite de cet engouement, la billetterie a été ouverte pour remplir la tribune Jean-Bouin.

En 10 heures, les supporters phocéens s’étaient déjà emparés de 10 000 places pour encourager leur équipe dans la course pour le maintien (le MHSC est d’ailleurs dans le même bateau, mais un peu plus à la dérive avec 8 points de retard sur l’OM, premier non-relégable). Mission : réduire les Héraultaises en soupe de poisson.

Les petits plats dans les grands pour une première historique

C’est la première fois que les Marseillaises s’apprêtent à taper le cuir dans l’enceinte historique de leur villeEn effet, elles jouent d’habitude au stade Francis-Turcan de Martigues. On est bien loin du spot de rêve mythique de la cité phocéenne.

Pour attirer la foule au Vél’, le club a décidé de proposer une grande partie des places gratuitement, avec la possibilité de mettre la main sur un billet premium autour de 25-30 euros pour vivre la rencontre au plus près des joueuses de Corinne Diacre.

Un seul souhait pour les supporters : ne pas vivre un nouveau 2-2 frustrant.

On connaît le nom de l’arbitre de l’Olympico

SW

