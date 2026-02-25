Gros engouement pour les féminines de l’OM au Vélodrome

L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, c’est déjà un franc succès : le club a annoncé que la tribune Ganay était déjà complète pour la réception du Montpellier Hérault SC le 28 mars prochain. À la suite de cet engouement, la billetterie a été ouverte pour remplir la tribune Jean-Bouin.

En 10 heures, les supporters phocéens s’étaient déjà emparés de 10 000 places pour encourager leur équipe dans la course pour le maintien (le MHSC est d’ailleurs dans le même bateau, mais un peu plus à la dérive avec 8 points de retard sur l’OM, premier non-relégable). Mission : réduire les Héraultaises en soupe de poisson.

𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄̀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐔 🫨 En moins de 48h, la tribune Ganay est déjà 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 pour #OMMHSCF 🔥 La billetterie est désormais ouverte pour la 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐮𝐢𝐧, à l’attaque 👉https://t.co/RDYqNp73nU ⚔️ pic.twitter.com/Jgc2C3L1Vn — Les Marseillaises (@OMfeminines) February 24, 2026

Les petits plats dans les grands pour une première historique

C’est la première fois que les Marseillaises s’apprêtent à taper le cuir dans l’enceinte historique de leur ville. En effet, elles jouent d’habitude au stade Francis-Turcan de Martigues. On est bien loin du spot de rêve mythique de la cité phocéenne.

Pour attirer la foule au Vél’, le club a décidé de proposer une grande partie des places gratuitement, avec la possibilité de mettre la main sur un billet premium autour de 25-30 euros pour vivre la rencontre au plus près des joueuses de Corinne Diacre.

Un seul souhait pour les supporters : ne pas vivre un nouveau 2-2 frustrant.

