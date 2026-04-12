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Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs

LB
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Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs

Le véritable Vrai Foot Day. Alors que les Lensois ont vu leur match face au PSG reporté ce week-end, Mamadou Sangaré, Rayan Fofana et Fodé Sylla ont donc profité de leur dimanche pour aller observer un match de football amateur dans la région lensoise.

L’occasion de taper le ballon avec les enfants présents au bord de la pelouse, pour se remettre en jambe après le succès des Sang et or face à Rouen (2-1) disputé ce samedi dans le cadre d’une rencontre caritative dédiée à la cause du journaliste de So Foot Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis juin 2025 pour avoir exercé son métier, auquel les trois joueurs ont pris part. De quoi ravir petits et grands qui se sont longuement checké à la fin de la rencontre improvisée.

Pour appeler à la libération de Christophe Gleizes, vous pouvez signer la pétition : c’est juste ici.

Le match que vous auriez dû regarder : Lens-Rouen, pour Christophe Gleizes

LB

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