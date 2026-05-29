Les Bleuets se relancent face au Danemark

France 4-0 Danemark

Buts : Madsen (51e CSC), Tiehi (54e), Gadou (73e) et Lemaitre (90e)

Les coups de pied arrêtés du bonheur. Battue d’entrée par l’Italie, l’équipe de France U17 s’est relancée dans son Euro en dominant largement le Danemark, ce vendredi (4-0). Les Bleuets ont fait la différence en début de seconde période sur deux coup-francs en quelques minutes. Après trois mi-temps sans trouver la faille chez l’adversaire, il aura donc fallu un long coup-franc dévié au premier poteau par le malheureux Noah Madsen pour débrider les jeunes pousses bleues (1-0, 51e).

Les Bleuets déroulent face au Danemark et mènent désormais 3 à 0 #lequipeFOOT Suivez la fin du match en direct ➡️ https://t.co/qDzzXZ0C1Z pic.twitter.com/p7n2SpOhhX — L'Équipe (@lequipe) May 29, 2026

À partir de ce moment-là, la machine était lancée. Dans une situation similaire, c’est Noha Tiehi qui venait ensuite doubler la mise d’un coup de casque bienvenu (2-0, 54e). Désormais en total contrôle des opérations, les Bleuets soignaient même la différence de buts grâce à Arone Gadou, de près après un une-deux en talonnade proposé par Yanis Addich (3-0, 73e). Une dernière tête de Léo Lemaitre viendra même en ajouter une couche dans les derniers instants (4-0, 90e). Avec cette large victoire, l’équipe de France passe devant son adversaire du jour, à la deuxième place du groupe B ; un spot qualificatif qu’elle défendra face au Monténégro, toujours à zéro point, ce lundi.

Vers les demi-finales, et au-delà ?

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