Marquinhos parle des forces du PSG avant la finale de Ligue des champions

Capitaine Marqui au rapport. Le défenseur brésilien s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi à la veille de la finale de la Ligue des champions. Interrogé sur la potentielle baisse de motivation des Parisiens après avoir enfin décroché ce trophée tant attendu l’an passé, le capitaine du PSG a tenu à dire que son équipe avait toujours la « dalle ». « C’est vraiment important d’avoir cette motivation. L’année dernière on l’a dit et on l’a montré sur le terrain. Une fois que tu goûtes ce moment-là, tu as juste envie de le revivre. »

Parés à toutes éventualités

Marquinhos a aussi annoncé que son équipe était prête à affronter la force de frappe des Gunners sur coups de pied arrêtés, l’une des clés de la rencontre. « On les a joué plusieurs fois ces dernières années, on sait qu’ils sont très bons. Toutes les équipes qu’on a joué cette saison nous ont mises en difficulté à certains moments et on a répondu présent, on s’est adapté. Tous les détails vont être importants et on est prêts pour ça. »

D’autant plus que le capitaine parisien a aussi souligné les forces de ce PSG, capable de faire beaucoup de mal aux hommes de Mikel Arteta. « La force de notre équipe, c’est que le danger vient de partout. On a des attaquants qui peuvent jouer au milieu, à gauche comme à droite, qui savent défendre. C’est ce que Luis a montré et transmis aux joueurs depuis plusieurs années. »

Après tant d’années, l’heure est au doublé.

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