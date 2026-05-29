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En cas de sacre du PSG, le lieu des célébrations ne plaît pas à tout le monde

EM
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En cas de sacre du PSG, le lieu des célébrations ne plaît pas à tout le monde

Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais il faut quand même s’y préparer. Alors que le PSG fait face à son destin européen, ce samedi soir à Budapest, le club a déjà préparé les festivités en cas de titre.

Direction le Champ-de-Mars, dans le 7ᵉ arrondissement, à l’ombre de la tour Eiffel, pour rassembler les supporters. Les Champs-Élysées ? Trop étroits au goût des dirigeants.

Le PSG devra payer les dégâts

Après s’être réunis ce jeudi, la préfecture et les mairies d’arrondissement ont émis quelques réserves. Un des participants de cette réunion raconte que les échanges auraient été « un peu chauds », d’après L’Équipe. Les élus locaux auraient préféré être tenus au courant plus tôt afin d’organiser la préservation des espaces verts du Champ-de-Mars. Si dégradation il y a, c’est le PSG qui devrait payer la remise en état, toujours d’après le quotidien sportif.

Une victoire d’Arsenal et tous les problèmes sont résolus.

Après avoir eu bon la saison dernière, une IA donne son pronostic pour PSG-Arsenal

EM

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