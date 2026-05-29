Havertz très confiant pour la finale face au PSG

Arrogance ou assurance, on vous laisse choisir. Kai Havertz, qui connaît les merveilleuses sensations de marquer en finale de Ligue des champions (et de la gagner), n’a pas peur au moment d’affronter le PSG à Budapest, samedi à 18 heures.

« On va les battre »

« Pour être honnête, le PSG était probablement la meilleure équipe en Europe la saison dernière, et ils réalisent encore une saison incroyable, a d’abord reconnu l’attaquant allemand au micro de Sky Sport. Pour nous, c’est la seconde fois que le club atteint la finale (de la Ligue des champions, NDLR), mais nous sommes tellement confiants, on se bat au plus haut niveau depuis plusieurs années maintenant. On a enfin réussi à gagner la Premier League, ça nous a donné un grand boost (…) On va aller sur le terrain et les battre. »

🗣️ "We are going to go on the pitch and beat them." Kai Havertz is feeling confident ahead of Arsenal's clash with PSG in the Champions League final 👀 pic.twitter.com/lxGhy3V5wQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2026

Avant Havertz, Mikel Arteta s’était aussi distingué et avait lui aussi exprimé sa confiance lors des célébrations du titre de champion d’Angleterre : « Samedi, nous serons champions d’Europe ! »

La meilleure des réponses, c’est sur le terrain.

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