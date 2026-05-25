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La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde, sans aucun joueur du Real

EL
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La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde, sans aucun joueur du Real

Même Luis Enrique n’avait pas osé. Pour la première fois de l’histoire, aucun joueur du Real Madrid ne portera le maillot de l’Espagne durant le Mondial 2026. La faute à une saison tronquée pour Dani Carvajal, champion d’Europe 2024 avec la Roja, et à une acclimatation difficile au plus haut niveau pour Dean Huijsen.

Robin Le Normand également absent

Au-delà de ce choix fort, qui devrait être commenté par tous les médias espagnols jusqu’au premier match de la compétition, contre le Cap-Vert (le 15 juin), Luis de la Fuente s’appuie sur un collectif qui (re)fait la force de la sélection depuis de longs mois. Celui-ci sera magnifié par Lamine Yamal, sélectionné malgré sa blessure.

Les Barcelonais sont particulièrement représentés dans cette liste avec huit membres. On retrouve également les Espagnols d’Arsenal David Raya, Martin Zubimendi et Mikel Merino, mais pas Robin Le Normand, défenseur de l’Atlético également vainqueur de l’Euro 2024.

Ça a la gueule d’une équipe championne du monde, ça ?

Yamal a pris une grande décision avant la Coupe du monde

EL

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