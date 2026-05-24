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Torino-Juventus retardé, des affrontements en cours aux abords du stade

AL
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Torino-Juventus retardé, des affrontements en cours aux abords du stade

Alors que le Torino et la Juve doivent se retrouver ce dimanche soir dans un derby à l’occasion de la dernière journée de Serie A, il se pourrait que le match n’ait pas lieu aujourd’hui. Le coup d’envoi de la partie, prévu à 20h45, a été retardé à la suite de violents affrontements aux abords du Stadio Olimpico. Selon la presse italienne, un supporter de la Juve est dans un état grave, et les tifosis ont ainsi demandé à leurs joueurs de ne pas jouer. Au micro de DAZN, Damien Comolli a lui affirmé sa volonté de voir la partie se dérouler : « Il n’y a pas eu de confrontation entre nos supporters et Manuel Locatelli. Le problème, c’est qu’il y a un de nos supporters à l’hôpital, dans un état grave, et nos supporters ne sont pas contents et disent que peut-être le match ne devrait pas se jouer. Ce n’était pas une confrontation entre les joueurs et les supporters de la Juventus, c’est très important de le dire. Match à risque ? Non, il ne l’est pas. On joue. Après le match, j’irai à l’hôpital rendre visite au supporter. »

Un sacré sens des priorités.

La Juve frustrée dans le derby

AL

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