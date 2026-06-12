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Vers un forfait de Neymar ?

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Vers un forfait de Neymar ?

Ney part. Blessé depuis près d’un mois, Neymar pourrait manquer les trois matchs de groupe du Brésil lors de cette Coupe du monde comme l’annonce Teledeporte. Touché au mollet et déjà incertain pour le premier match brésilien contre le Maroc (dans la nuit de samedi à dimanche, minuit), le numéro 10 serait donc forfait pour l’ensemble du premier tour, ce qui constituerait un sérieux coup dur pour le joueur, mais aussi un petit camouflet pour la fédération.

Une Coupe du monde sans jouer ?

Sélectionné au dernier moment par Carlo Ancelotti, Neymar a bénéficié d’une longue opération séduction menée par certains dirigeants, joueurs, supporters et médias, avec l’espoir de le voir briller pour son ultime tournoi international. Malheureusement, la tâche paraît beaucoup plus compliquée. Sa dernière apparition auriverde remonte au 18 octobre 2023 face à l’Uruguay, conclue par une rupture des ligaments croisés.

Une pensée pour João Pedro.

Top 9 : ces buteurs qui ont gagné une Coupe du monde sans marquer

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