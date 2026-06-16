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Premiers Potos : la websérie qui va changer votre façon de parier (et de voir vos amis)

SF
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Premiers Potos : la websérie qui va changer votre façon de parier (et de voir vos amis)

Parions Sport et So Foot s'associent pour vous présenter Premiers Potos, une websérie en trois épisodes qui sent le baby-foot, les cacahuètes et les pronostics pas toujours très inspirés. Présentation.

Jeanne la WikiFoot, Paul le superstitieux, Quentin le raisonnable et Théo… Théo. Quatre amis, un bar, des paris. Voilà la promesse de Premiers Potos, la websérie originale produite et diffusée par So Foot.

Avant le coup d’envoi des épisodes, ce teaser pose les bases : les personnages, l’ambiance, et surtout la question fondamentale qui va rythmer les prochaines semaines.

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Didier DESCHAMPS Didier DESCHAMPS head coach of France and Zlatko DALIC coach of Croatia during the UEFA Nations League, group 1 match between France and Croatia at Stade de France on June 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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