Premiers Potos : la websérie qui va changer votre façon de parier (et de voir vos amis)

Parions Sport et So Foot s'associent pour vous présenter Premiers Potos, une websérie en trois épisodes qui sent le baby-foot, les cacahuètes et les pronostics pas toujours très inspirés. Présentation.

Jeanne la WikiFoot, Paul le superstitieux, Quentin le raisonnable et Théo… Théo. Quatre amis, un bar, des paris. Voilà la promesse de Premiers Potos, la websérie originale produite et diffusée par So Foot.

Avant le coup d’envoi des épisodes, ce teaser pose les bases : les personnages, l’ambiance, et surtout la question fondamentale qui va rythmer les prochaines semaines.

On parie quoi ?

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