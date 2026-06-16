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Bientôt un retour inattendu à Manchester United ?

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Bientôt un retour inattendu à Manchester United ?

Marcus rage fort ? Le FC Barcelone n’a pas levé l’option d’achat de 30 millions d’euros accolée au prêt de Marcus Rashford. L’ailier, actuellement avec la sélection anglaise pour disputer la Coupe du monde, devrait donc retourner à Manchester United à l’issue du tournoi.

Selon Sky Sports, les Red Devils n’ont aucune intention de reprendre les discussions avec le Barça à propos d’un nouveau prêt de l’Anglais, une solution souhaitée par les dirigeants blaugrana après avoir acheté Anthony Gordon à Newcastle pour 80 millions d’euros cet été. Marcus Rashford a inscrit quatorze buts et délivré autant de passes décisives en 49 matchs avec le club catalan (2 622 minutes).

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Sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2028, le joueur de 28 ans n’y a plus joué depuis décembre 2024, lui qui avant la Catalogne avait déjà été prêté du côté d’Aston Villa.

Marcus is coming home ?

Marcus Rashford revient sur « l’environnement incohérent » connu à Manchester United

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