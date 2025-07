Arrivé à Barcelone, Marcus Rashford est prêt à faire des compromis

Un nouveau touriste que les Barcelonais vont pouvoir arroser au pistolet à eau ?

Le feuilleton Marcus Rashford au Barça touche enfin à sa conclusion. Le joueur de 27 ans est arrivé dimanche soir à Barcelone, flanqué de son agent et frère Dwaine Maynard, de sa mère et de sa compagne. Une délégation complète pour entériner un prêt attendu, retardé et presque avorté en janvier dernier. Selon la presse anglaise, Rashford a accepté de revoir son salaire à la baisse avec une réduction de 15 %, pour faciliter l’opération. Un effort significatif, puisque l’attaquant mancunien touchait une belle somme à Manchester United, avec plus de 360 000 euros par semaine.

📍 Así llegó Marcus Rashford al aeropuerto de Barcelona 📽️ @perepunti pic.twitter.com/ieoGXFXi8p — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2025

Premier Anglais au Barça depuis 1986

Le Barça tient sans doute enfin l’ailier qu’il cherchait désespérément. Après l’échec du dossier Nico Williams, resté à l’Athletic Bilbao, et les négociations compliquées autour de Luis Díaz, le club catalan est sur le point d’enrôler l’international anglais (62 sélections, 17 buts), en froid avec son entraîneur Rúben Amorim. Le joueur doit passer sa visite médicale ce lundi et est attendu à l’entraînement mardi, même s’il pourrait manquer le départ de la (fantastique) tournée asiatique des Blaugrana (27 juillet – 4 août).

Sous contrat avec United jusqu’en 2028, Rashford va donc découvrir pour la première fois un autre championnat que la Premier League. Lui qui avait été prêté à Aston Villa en début d’année pour tenter de retrouver du rythme. Le futur ex-Red Devil deviendrait ainsi le premier anglais à porter les couleurs du FC Barcelone depuis Gary Lineker en 1986. L’histoire aurait d’ailleurs pu commencer plus tôt, en janvier, si la Liga n’avait pas mis son veto faute de ventes suffisantes. Elle démarrerait finalement en juillet.

On est curieux de voir où cela mène.

