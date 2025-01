Barça : Le destin de Marcus Rashford conditionné par celui d’Ansu Fati ?

C’est les embouteillages au FC Barcelone.

Un indésirable pourrait en chasser un autre. Ansu Fati et Marcus Rashford vivent deux situations compliquées, et malheureusement comparables, dans leurs clubs respectifs. Le premier a joué moins de 200 minutes cette saison, combinant blessures et choix du coach. Son entraîneur, Hansi Flick, a été transparent avec son ailier. Mundo Deportivo rapporte que tout indique qu’il ne compte pas sur le jeune Espagnol et qu’il l’invite à partir. Le second est clairement devenu indésirable chez les Red Devils. Rúben Amorim ne compte pas sur lui, et l’Anglais s’est même dit prêt à quitter son club formateur.

Un jeu de chaises musicales

Rashford aurait été proposé par un intermédiaire au FC Barcelone, qui est à la recherche d’un ailier gauche confirmé. Les Catalans, étant limités financièrement, ne peuvent pas conclure l’arrivée de l’Anglais avant d’avoir bouclé un départ. Ainsi, tout semble concorder : Ansu Fati partirait car il n’est pas voulu par son entraîneur, ce qui permettrait la venue de Marcus Rashford à Barcelone. Mais dans le football, et encore plus au FC Barcelone, rien ne se passe jamais comme prévu.

Le FC Barcelone a conscience qu’il doit se soumettre à la décision de Fati, indique Mundo Deportivo. Le FC Séville voulait faire une offre pour le joueur, mais le Barça a refusé à cause des mauvaises relations entre les deux clubs. Le numéro 10 barcelonais continue d’assurer qu’il souhaite s’imposer chez les Blaugrana, mais les récentes non-convocations de Flick à son égard pourraient le faire changer d’avis. Néanmoins, le temps presse, car le Mancunien est courtisé par d’autres grands clubs comme le Borussia Dortmund.

Quoi qu’il en soit, le départ d’Ansu Fati serait une donnée déterminante dans l’arrivée potentielle de Rashford en Espagne. Enfin, Fati a été réintégré dans le groupe pour affronter Benfica ce mercredi, à la suite du forfait de Dani Olmo. Un premier pas vers sa réintégration dans l’effectif ou une simple compensation pour la blessure de son coéquipier ?

Et après, il faut obtenir la licence…

