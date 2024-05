Le Real Madrid et la Premier League dominent le classement des clubs les mieux valorisés au monde

Et à la fin, c’est le Real qui domine le monde.

Ce jeudi, le magazine Forbes a publié son classement des 30 équipes les plus valorisées au monde, et pour la troisième année consécutive, c’est le Real Madrid qui arrive en tête. La valeur du champion d’Espagne et finaliste de la prochaine Ligue des champions avoisine les 6,6 milliards de dollars (6,1 milliards d’euros) auxquels s’ajoutent 873 millions de dollars (806 millions d’euros) de revenus comprenant les récompenses de fin de saison, la billetterie et le merchandising de son dernier maillot estimé à 190 millions d’euros.

La Maison-Blanche est accompagnée sur le podium de Manchester United, valorisé à 6,55 milliards de dollars (6,04 milliards d’euros) à la suite du rachat de 27,7% du club par Sir Jim Ratcliffe en février dernier, et de son rival barcelonais, estimé à 5,6 milliards de dollars (5,17 milliards d’euros). Un seul club français, le Paris Saint-Germain, est présent dans ce classement. Le champion de France est 7e, et sa valeur est estimée à 4,06 milliards d’euros (+ 695 millions d’euros de revenus), alors que le Bayern Munich et cinq autres clubs anglais complètent le top 10.

Real Madrid is the most valuable football club in the world for the third year in a row, per @Forbes 💰 pic.twitter.com/yuonFPx4rp — B/R Football (@brfootball) May 23, 2024

Ce n’est pas une surprise de retrouver douze écuries de Premier League dans ce classement, à la suite du nouvel accord colossal pour les droits TV du championnat sur la période 2025-2029 pour 2 milliards d’euros par an, soit deux fois plus que n’importe quelle autre ligue européenne. On retrouve tout de même quelques clubs surprises, comme l’Inter Miami (17e), propriété de l’ex-Mancunien David Beckham, qui devance l’autre Inter, celui de Milan (18e). Les Floridiens sont accompagnés de huit autres clubs de MLS, tels que les deux clubs de Los Angeles, Atlanta United (20e) et les Canadiens du Toronto FC (30e).

Le rêve américain.