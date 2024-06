Dylan Chambost : « Le plus beau jour de ma vie »

Les mots sont aussi forts que ceux de son entraîneur.

La montée en Ligue 1 de Saint-Étienne étant officielle à la suite de leur match nul obtenu à Metz après prolongation lors du barrage retour, les Verts sont aux anges. À commencer par Dylan Chambost, euphorique au micro de beIN Sports : « C’est indescriptible, c’est le plus beau jour de ma vie. »

🎙️ Dylan Chambost : "C'est le plus beau jour de ma vie, c'est incroyable"#FCMASSE pic.twitter.com/hgJrBeZy4v — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 2, 2024

« C’est incroyable et ça a été dur, à l’image de notre saison. On a fait preuve de grandes valeurs, c’est incroyable ! Je ne réalise pas encore, on est dans notre bulle lorsqu’on est dans le truc. Mais je suis très fier de l’équipe, et de ce qu’on a fait », a encore continué le milieu de Sainté, qui devrait passer une bonne soirée.

Découvrir l’élite à 27 ans, c’est effectivement kiffant !

Olivier Dall’Oglio : « C’est incroyable ! »