László Bölöni : « Mon dernier match avec Metz ? On verra... »

Échec de la mission.

À la tête de Metz cette saison, László Bölöni n’a pas réussi à maintenir les Grenats en Ligue 1. La faute notamment au match retour de barrages contre Saint-Étienne, les Verts ayant obtenu le nul au bout de la prolongation. Alors forcément, l’entraîneur s’est montré déçu sur beIN Sports à la fin de la rencontre. « Il nous a manqué un but, un petit quelque chose ici ou un petit quelque chose là-bas, a regretté le technicien. Ce sont des détails, certains disent que ça fait une grosse différence. »

« Je ne vais pas faire l’analyse maintenant parce que dans des conditions pareilles, on ne dit la vérité qu’à 50%. Il n’y a pas grand-chose à dire sur le comportement de mes joueurs sur ce match-là, chapeau. C’était un scénario que l’on n’avait pas prévu, il faut apprendre à être encore plus fort, a poursuivi le Roumain, mettant également la suite de l’aventure commune entre guillemets. Est-ce que c’était mon dernier match sur le banc de Metz ? Je vais partir en vacances, et on verra. »

Pierre Dréossi, lui, n’a pas attendu les congés et la descente en deuxième division pour officialiser son départ.

Dylan Chambost : « Le plus beau jour de ma vie »