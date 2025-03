Jean-Philippe Mateta a rejoué (avec un casque)

Buts : Eze (34e), I. Sarr (38e) & Nketiah (75e) pour les Eagles

Un come-back qui fait plaisir.

Un bon mois après avoir mangé les crampons de Liam Roberts dans l’oreille lors de la réception de Millwall au cinquième tour de la Cup (3-1), Jean-Philippe Mateta a fait son retour à la compétition pour le tour suivant, ce samedi, à l’occasion de la victoire de Crystal Palace sur la pelouse de Fulham (0-3) en quarts de finale. Titulaire avec un casque pour protéger son oreille gauche – qui avait subi 25 points de suture, tout de même –, il ne s’est pas distingué niveau stats, mais a disputé 70 minutes avant de taper dans la main d’Eddie Nketiah, buteur cinq minutes plus tard.

Jean-Philippe Mateta is back in action for @CPFC today 🦅#EmiratesFACup pic.twitter.com/nwCsVV9oRt

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 29, 2025