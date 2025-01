Núñez sauve Liverpool, Mateta porte Palace

Théorie de Darwin : aucun match n’est terminé tant que le coup de sifflet final n’a pas retenti.

C’est un adage qui ressemble à un poncif, mais Darwin Núñez en est la parfaite illustration. Jusqu’ici en grande difficulté pour inscrire un but contre Brentford, Liverpool a dû attendre le temps additionnel pour s’imposer sur la pelouse des Bees, le tout grâce à un grand Núñez et un coaching gagnant d’Arne Slot (0-2). Sur deux matchs nuls consécutifs en championnat les leaders du championnat espéraient retrouver de la confiance sur la pelouse du Community Stadium. Pendant 90 minutes, ils ont pourtant fait tout l’inverse, tirant à foison sur le but d’un bon Mark Flekken, mais ne cadrant que six de leurs 35 premières frappes.

DARWIN NUNEZ DÉLIVRE LIVERPOOL DANS LES ARRÊTS DE JEU ! 🔴 L'Uruguayen s'offre un doublé en 2 minutes et permet aux Reds de venir à bout de Brentford 🤯#BRELIV | #PremierLeague pic.twitter.com/Zuv2gKLb2d — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 18, 2025

Une inefficacité chronique, couplée à un jeu sans peur et plein d’ambition de la part des Bees qui aurait même pu faire basculer la rencontre dans l’autre sens. Sauf que Liverpool possède un homme touché par la grâce sur son banc avec Arne Slot, quand Mohamed Salah n’est pas là pour le sortir d’un mauvais coup, et qu’il a encore eu le nez creux. Comme contre Forest l’an dernier, Darwin Núñez a délivré tout un club, et plutôt deux fois qu’une, mais pas que. Harvey Elliott, passeur décisif, et Federico Chiesa, auteur de la dernière remontée de balle sur le 2-0, ont eux aussi apporté leur pierre à un édifice qui menaçait de tanguer en sortant du banc.

Mateta à la fête

Dans les deux autres rencontres du milieu d’après-midi, Jean-Philippe Mateta a confirmé son regain de forme en 2025 avec déjà ses troisièmes et quatrièmes réalisations de l’année face à West Ham (0-2). Un doublé qui permet à Crystal Palace de prendre de l’avance sur la zone de relégation après un début de saison compliqué. Les Eagles sont douzièmes, un point devant West Ham, quatorzième. Dans cette lutte pour le maintien, Leicester a dû s’incliner face à l’une des équipes surprises de la saison, Fulham (0-2). Grâce à des buts d’Emile Smith Rowe et d’Adama Traoré, les Cottagers s’imposent sans trembler et montent au neuvième rang, les Foxes sont quant à eux avant-derniers.

Brentford 0-2 Liverpool

Buts : Núñez (90e+1 et 90e+3) pour les Reds

Leicester 0-2 Fulham

Buts : Smith Rowe (48e) et Traoré (68e) pour les Cottagers

West Ham 0-2 Crystal Palace

Buts : Mateta (48e et 89e, SP) pour les Eagles

Expulsion : Mavropanos (80e) pour les Hammers

