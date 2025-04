C'est officiel, il ne devrait pas y avoir de remontada pour le Real Madrid contre Arsenal

Historique : ce n’est pas toujours le Real Madrid qui sort vainqueur.

Cette semaine la Maison Blanche a été ratatinée par une équipe d’Arsenal portée par son canonnier Declan Rice, auteur de deux coups francs majestueux. Avec cette défaite 3-0, les chances d’atteindre le dernier carré de la Ligue des champions semblent, pour le moins, réduites. Mais bon voilà, on connait la force suprême par laquelle est habitée ce club aux 15 coupes aux grandes oreilles. Pourtant, vous êtes 63% à estimer qu’il n’y aura pas de remontada la semaine prochaine.

Des offensifs rouillés qui handicapent l’ensemble

Pour Reaver c’est un non catégorique. « Le Real n’a pas fait un match sans prendre un but depuis 2 mois je crois (bon, c’était le 26 février, on y est presque, NDLR). Et les 4 de devant refusent de bosser. Donc non. Le football se joue à 11 contre 11, peu importe les contes que certains se racontent à côté pour essayer de faire croire que la magie existe. » Une critique sur les éléments offensifs madrilènes que partage Arsouillewenger : « Pour qu’ils passent, il faudrait que Mbappé/Vinicius/Rodrygo/Bellingham apprennent à faire un pressing coordonné pendant 90 minutes. Ancelotti est certes un magicien, mais il ne transforme pas les melons en carrosses en une semaine. »

Selon Chauve Souris, c’est aussi la faute des milieux de terrain qu’il juge « limités », tandis que Diegito69 évoque une absence d’esprit collectif. « Devenir une équipe en 15 jours ça va être compliqué… Un peu comme le PSG version Messi, Neymar, Mbappé….Ça passe sur le talent face aux clubs plus faibles, mais dès que la route s’élève, ça ne suffit plus. »

La solution pour le Real ? L’arbitre !

« C’est possible mais ça va coûter bonbon à Pérez », lâche Luis Fenriquez. Contre Pied est lui aussi d’humeur taquine. « Avec un bon gros de lobby, comme ils savent si bien le faire, en avant match et un petit coup de pouce de l’arbitre, aveuglé par Bernabéu, ils sont capables de tout ! » « Avec le combo marquer tôt/aide de l’arbitre/Arsenal qui se c..e dessus, y’a moyen », affirme Ronnie4ever.

Allez, on termine sur un avis (un peu) plus rationnel et réaliste signé un pseudo aléatoire Tchoua tchoua mon tchouam : « Dans un de ces moments presque irréel et hors du temps dont ce club à le secret, les Madrilènes peuvent très bien ouvrir le score sur un hors-jeu flagrant oublié… et retourner le match sur deux pénos dans les arrêts de jeu, avant d’achever en prolongation des Gunners ayant débouché le champagne trop vite. La glorieuse incertitude du sport qui tourne toujours ou presque en faveur de la Casa Blanca, c’est ça la magie du football ! »

Le rendez-vous est pris mercredi prochain.

Devinez qui a trouvé les coups francs de Rice « pas si impressionnants » ?