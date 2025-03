Et le vainqueur de la Ligue des champions sera...

Le Real Madrid a écœuré hier, écœure aujourd’hui et écœurera demain.

À la fin, c’est toujours le Real qui sort vainqueur. Et on l’a encore vu cette semaine avec la qualification contre l’Atlético de Madrid, de quoi rendre fous les supporters des Colchoneros. Alors, à notre question sur qui du Real Madrid ou du Real de Madrid allait gagner, selon vous, cette édition de C1, le verdict est resté serré : 53% pour le premier cité, 47% pour le second.

L’arbitre, l’homme fort du Real Madrid ?

ANightattheOpera évoque une machine bien structurée : « En même temps quand t’es porté par une colonne vertébrale aussi solide (Courtois-Arbitrage-Chatte), y a pas grand-chose qui peut t’arriver. » Le très convaincu Mmm? en rajoute une couche et explique même le déroulement jusqu’au sacre final : « Contre Arsenal, arbitre Massa qui oublie des pénos pour les Anglais. Contre Paris, arbitre Oliver qui offre des pénos au Real. Contre l’Inter, arbitre Marciniak qui oublie des pénos pour l’Inter et offre des pénos pour le Real. Et on est bon. » Un peu répétitif, ce scénar.

Kaamelot75 nous reproche de ne pas être allé au bout des choses : « Il fallait mettre le REAL VARDRID ! » Elle était trop facile, celle-là. « Réponse C Jean-Bière. Le Real Vardrid. C’est mon dernier mot », ajoute à son tour Bison Power.

Luis Fernandez et Russie

Il faut toujours écouter les noctambules, comme VegaJPP2 qui raconte à 4 heures du mat’ que « le Real de Paris va la remporter ». Un réveil compliqué ? Une nuit trop longue ? « Indice : le club vainqueur de la LDC cette année joue en bleu et rouge et est situé en Île-de-France », lance stevealbinos. Voilà qui ne plairait pas trop aux lecteurs marseillais.

« Luis Fernandez aime ça », pose malicieusement Ibrahim Zlatanovic, quand l’inestimable Fred Astaire nous offre son pronostic : « Le Real DE Madrid contre l’Inter DE Milan pour la revanche de 64 ! » Un peu d’histoire, ça ne fait pas de mal. Lakhdar Halloumi va encore plus loin : « Non, les Russes vont envahir l’Europe et mettre la main sur les talents de Madrid qui seront envoyés en URSS pour le STO. Voilà. »



