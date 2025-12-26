Clément Turpin désigné meilleur arbitre du monde 2025

Cocorico !

Un an après le sacre de François Letexier, c’est au tour de Clément Turpin d’être nommé meilleur arbitre 2025 ce vendredi 26 décembre par l’IFFHS, la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football. L’homme qui était au sifflet de la demi-finale de Ligue des champions entre l’Inter Milan et le FC Barcelone (4-3 a.p) devance Szymon Marciniak, vainqueur en 2022 et 2023, et son compatriote Letexier. Le clone de Leandro Trossard a été choisi pour ses « performances exceptionnelles lors des compétitions continentales, faisant preuve de maîtrise, de calme et d’un placement remarquable. »

Stéphanie Frappart classée deuxième chez les femmes

Côté féminin, Maria Sole Ferreri Caputi, première femme à arbitrer en Serie A, est sacrée. Stéphanie Frappart, quintuple lauréate (de 2019 à 2023), doit se contenter cette fois de la seconde place.

Finalement, de quoi on se plaint ?

L'Egypte l'emporte dans la douleur face à l'Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes