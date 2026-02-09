Le vilain coup de vice qui a provoqué l’échec de Memphis Depay sur péno

Cramé ! Dans un duel entre le Corinthians et Palmeiras dimanche soir, Memphis Depay a complètement foiré son penalty. Un problème de crampons ? Une trop grande fatigue ? Un trashtalking appuyé du gardien ? Rien de tout ça. En cause, Andreas Pereira, joueur de Palmeiras, qui a profité de l’intervention des soigneurs pour saccager le point de penalty à coups de crampon et provoquant in fine la glissade du Néerlandais.

Ninguém do Corinthians foi proteger a cal antes da cobrança de pênalti de Memphis Depay. Então Andreas Pereira foi lá e fez isso... 📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/OLhSL790xm — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 9, 2026

Le vice, une arme fatale

Passé notamment par Manchester United, la Lazio ou encore Fulham, Pereira a donc tout tenté pour déstabiliser l’attaquant des Corinthians. Et ça fonctionne avec ce penalty raté, c’est bien Palmeiras qui s’impose sur la plus petite des marges avec un but à la 84e minute de José Manuel López. Par cette victoire, les Alviverde occupent la seconde place du championnat paulista.

Un acte vicieux pour des points précieux.

