Le vilain coup de vice qui a provoqué l’échec de Memphis Depay sur péno

Le vilain coup de vice qui a provoqué l’échec de Memphis Depay sur péno

Cramé ! Dans un duel entre le Corinthians et Palmeiras dimanche soir, Memphis Depay a complètement foiré son penalty. Un problème de crampons ? Une trop grande fatigue ? Un trashtalking appuyé du gardien ? Rien de tout ça. En cause, Andreas Pereira, joueur de Palmeiras, qui a profité de l’intervention des soigneurs pour saccager le point de penalty à coups de crampon et provoquant in fine la glissade du Néerlandais.

Le vice, une arme fatale

Passé notamment par Manchester United, la Lazio ou encore Fulham, Pereira a donc tout tenté pour déstabiliser l’attaquant des Corinthians. Et ça fonctionne avec ce penalty raté, c’est bien Palmeiras qui s’impose sur la plus petite des marges avec un but à la 84e minute de José Manuel López. Par cette victoire, les Alviverde occupent la seconde place du championnat paulista.

Un acte vicieux pour des points précieux.

Memphis Depay dévoile un mini-documentaire sur le travail au Brésil

