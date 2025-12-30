Memphis Depay dévoile un mini-documentaire sur le travail au Brésil

Il rappe aussi.

Voilà plus d’un an que Memphis Depay a quitté le Vieux Continent pour s’installer au Brésil, au Corinthians. Et comme tout bon artiste, sur et en dehors du terrain, le Néerlandais se doit de raconter ce qu’il vit, et visiblement aussi ce que vivent les autres. Ce lundi, sur sa chaîne YouTube, l’international néerlandais a mis en ligne un mini-documentaire intitulé Work a Lot.

Entre clip et documentaire

Le projet donne la parole à plusieurs travailleurs brésiliens issus de métiers très différents : coiffeur, marchand ambulant, boulanger, garagiste… Tous évoquent leur quotidien, la pénibilité du travail et des aspirations assez simples, souvent les mêmes : subvenir aux besoins de leur famille, acheter une maison, vivre sous un vrai toit.

Le format oscille entre documentaire et clip. Entre les témoignages, Depay pose quelques couplets, se présentant lui aussi comme un travailleur, un « bosseur ». « Chacun doit travailler dur pour protéger sa famille », lâche-t-il notamment. Une parole qui fait écho aux récits entendus, même si la comparaison trouve vite ses limites : vivre dans une suite de luxe à plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois n’expose évidemment pas aux mêmes réalités.

<iframe loading="lazy" title="WORK A LOT MINI DOCUMENTARY" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vGoVkllvny8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Un projet sincère dans l’intention, qui cherche à mettre en lumière des parcours souvent invisibles, mais qui rappelle aussi, en creux, l’écart entre ceux qui racontent le travail et ceux qui le subissent au quotidien.

