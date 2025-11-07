S’abonner au mag
Memphis Depay poussé à faire un gros sacrifice pour aider les finances du Corinthians

CDB
Room service !

En proie à une grave crise financière, le Corinthians a demandé à son joueur star Memphis Depay de quitter sa chambre d’hôtel. Arrivé à l’été 2024, l’attaquant néerlandais est logé dans une suite de luxe qui coûte au club brésilien 250 000 real brésiliens par mois (environ 40 000 euros). D’après le journal UOL Esporte, « le président du conseil d’administration, Omar Stabile, explique qu’il a tenu une réunion avec Memphis et a expliqué la nécessité pour le joueur de quitter son hôtel. »

Moins bien logé que Harry Kane

Le club a annoncé que le joueur s’était montré favorable à cette action, malgré le fait que le paiement de cette suite est inscrit dans son contrat. Avec un salaire de 19 millions d’euros par an à verser à sa star, le Corinthians verraient d’un bon œil cette économie, après avoir déboursé une jolie somme de 405 000 euros pour le loger dans cet hôtel.

Mais le buteur néerlandais reste très loin derrière Harry Kane dans le domaine des suites de luxe. À son arrivée à Munich, le numéro 9 britannique était resté plusieurs mois dans une suite bavaroise, à 10 000 euros la nuit. Il a quitté cet hôtel après quatre mois au club, et une note de plus de 1 million d’euros.

La légende ne dit pas si le Bayern payait le mini-bar.

Jugé pour escroquerie, le président du Corinthians est destitué

CDB

