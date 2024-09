Entre Memphis Depay et le Corinthians, le mariage est acté

Memphis se trouve bien en Amérique.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Depay au Brésil est désormais acté. L’attaquant a signé pour deux saisons dans le mythique club de Corinthians, après avoir annoncé son départ de l’Atlético de Madrid en juin dernier. Chez les Colchoneros, le Néerlandais n’a pas vraiment convaincu en un an et demi passé au club (auteur de 13 buts en 40 matchs), pas aidé non plus par les blessures à répétition. Longtemps courtisé par des clubs saoudiens cet été, Depay a surpris son monde en s’engageant avec le septuple champion du Brésil, mais actuellement en difficulté et en position de relégable (17e).

👕🇧🇷 Memphis Depay’s first pic as new Corinthians player. pic.twitter.com/5tbXl1fST8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

Du haut de ses 30 ans, celui qui s’était révélé lors du Mondial brésilien il y a 10 ans quitte donc l’Europe sans avoir réellement exploité tout son potentiel. Passé par le PSV Eindhoven, Manchester United (une Ligue Europa remportée) ou le Barça, le rappeur à ses heures perdues a surtout fait les beaux jours de l’OL, figure de proue du parcours miracle où les Rhodaniens se sont hissés jusqu’en demi-finales de C1 en 2020.

Après Depay, au tour de Martial de rejoindre le pays de la samba ?

Mosaïque époustouflante des supporters de Fortaleza contre les violences faites aux femmes