Paris SG - Aston Villa: dernières places pour la soirée So Foot !

Après l’épique 8e de finale en aller-retour face à Liverpool, on a décidé… de ne rien décider pour la double confrontation du PSG face au Aston Villa d’Unai Emery.

Ou plutôt de ne rien changer à une formule qui gagne. À savoir deux soirées So Foot. Dans deux lieux différents.

La première au discobar Le Sacré, en plein cœur de Paris, à quelques pas de la Bourse, pour le match aller Paris SG – Aston Villa du mercredi 9 avril.

Puis le retour à bord de la péniche Le Mazette au sud-est de Paris, entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz, dans l’antre imprenable où Paris reste invaincu depuis le déménagement là-bas.

Mais déjà donc, le match aller au Sacré !

Faut-il rappeler le principe de nos soirées devenues classiques depuis 2019 ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien (nombre de places limité). Alors ne tardez pas à prendre votre billet, on va jouer, crier, chanter, sauter, supporter comme jamais et… le nombre de places est limité au Sacré (plus qu’au Mazette).

Où se déroulera pour le coup le match retour le mardi 15 avril. Et les places sont déjà dispos via le lien Shotgun.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection du match Bayern – Munich vs Paris SG 2021 ► 20h : avant-match PSG – Aston Villa par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur quatre ou cinq grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

RDV le 9 avril !

La rédac

