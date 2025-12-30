La justice argentine confirme la saisie des biens des sœurs et de l’avocat de Diego Maradona

Les procès Maradona, nouvel épisode.

La justice argentine a confirmé ce lundi la saisie des biens des deux sœurs de Diego Maradona, de son avocat Matías Morla, et de trois autres personnes pour gestion frauduleuse de la marque du saint homme mort en 2020, selon un jugement consulté par l’AFP.

Un préjudice estimé à deux milliards de pesos

L’affaire remonte à 2021. Dalma et Giannina, les deux filles de Maradona, ont reproché à Morla et ses associés de s’être approprié la marque de leur père, impliquant de juteux contrats à l’international. Les trois autres enfants du champion du monde 1986 se sont ensuite joints à la plainte. Rita et Claudia Maradona, deux des sœurs de l’Argentin, ainsi qu’un notaire, ont été poursuivis pour complicité.

Confirmant une décision initialement rendue par un tribunal de Buenos Aires en septembre, la justice a ainsi estimé que les actions reprochées aux mis en cause ont porté préjudice aux droits des héritiers. Les six prévenus se voient imposer une saisie de leurs biens estimée à deux milliards de pesos, soit 1,16 million d’euros.

Quant au procès visant à établir les responsabilités médicales dans la mort de Maradona, il se tiendra en mars 2026.

