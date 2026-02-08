S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM

De Lange préféré à Rulli dans les cages olympiennes, Safonov gardera les buts parisiens... Les compositions du Classique sont tombées

LB
De Lange préféré à Rulli dans les cages olympiennes, Safonov gardera les buts parisiens... Les compositions du Classique sont tombées

Les jeux sont faits. À un peu moins d’une heure du coup d’envoi du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, les compositions des deux équipes ont été dévoilées et quelques surprises se sont glissées sur la feuille de match.

Duel de gardiens remplaçants

De part et d’autre ce seront donc les gardiens annoncés comme remplaçant dans la hiérarchie qui garderont leurs buts. En conférence de presse, Roberto De Zerbi avait choisi de garder du suspense à propos de son choix de gardien final pour cette rencontre, c’est finalement bien Jeffrey de Lange qui sera titulaire. Du côté du PSG, Luis Enrique a opté pour la continuité en titularisant pour le troisième match consécutif Matvey Safonov.

Les compositions

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery – Neves, Vitinha, Mayulu – Barcola, Dembélé, Doué. Entraîneur : Luis Enrique.

Olympique de Marseille (3-4-3) : de Lange – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Timber, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Gouiri, Nwaneri. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Classique : La politique du siège vide

LB

