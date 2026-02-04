Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

La France, cette terre de jeu. Ce mercredi, en coopération avec son partenaire Impect, l’Observatoire du football CIES a présenté dans sa 532e lettre hebdomadaire son classement mondial des équipes les plus joueuses.

Les quatre critères utilisés pour l’analyse sont la proximité des passes (plus elles sont courtes, mieux c’est), le rythme des passes en phase de possession, la durée des possessions, le pourcentage de ballons reçus dans le tiers adverse au sol (sous le genou).

Trois équipes françaises dans le top 10

Parmi les 915 équipes étudiées dans 58 championnats, le Bayern domine le classement. La deuxième place revient au Paris Saint-Germain, et le FC Barcelone se classe troisième. La quatrième place est occupée par le Bayer Leverkusen, tandis que la cinquième position revient à la surprise du classement, l’équipe états-unienne de Columbus Crew.

Avec Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille respectivement aux 8e et 10e places, deux autres clubs français complètent le top 10 aux côtés du PSG. Aucune autre nation n’est aussi bien représentée que la France.

Et le dernier ? Le club irlandais de Galway United qui devance d’une dizaine de places le bonnet d’âne français, Rodez.

