S’abonner au mag
  • International

Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

JE
Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

La France, cette terre de jeu. Ce mercredi, en coopération avec son partenaire Impect, l’Observatoire du football CIES a présenté dans sa 532e lettre hebdomadaire son classement mondial des équipes les plus joueuses.

Les quatre critères utilisés pour l’analyse sont la proximité des passes (plus elles sont courtes, mieux c’est), le rythme des passes en phase de possession, la durée des possessions, le pourcentage de ballons reçus dans le tiers adverse au sol (sous le genou).

Trois équipes françaises dans le top 10

Parmi les 915 équipes étudiées dans 58 championnats, le Bayern domine le classement. La deuxième place revient au Paris Saint-Germain, et le FC Barcelone se classe troisième. La quatrième place est occupée par le Bayer Leverkusen, tandis que la cinquième position revient à la surprise du classement, l’équipe états-unienne de Columbus Crew.

Avec Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille respectivement aux 8e et 10e places, deux autres clubs français complètent le top 10 aux côtés du PSG. Aucune autre nation n’est aussi bien représentée que la France.

Et le dernier ? Le club irlandais de Galway United qui devance d’une dizaine de places le bonnet d’âne français, Rodez.

Luis Campos parle de soupes et de ses secrets pour faire de bons recrutements

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!