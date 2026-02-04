- Angleterre
Pourquoi 36 matchs vont débuter plus tard en Angleterre
Un signal fort dans la lutte contre les arrêts cardiorespiratoires. Les 36 rencontres des trois divisions de l’English Football League prévues entre ce jeudi 5 février et lundi 9 février seront toutes lancées avec une minute de retard.
Il y a déjà deux semaines, l’EFL avait annoncé le décalage de l’heure du coup d’envoi de l’ensemble des matchs de cette journée de championnat. Objectif : attirer l’attention sur l’importance de la réanimation cardiopulmonaire (RCP) dans le cadre de la campagne « Every Minute Matters ».
Février, le mois du cœur
Menée conjointement par la Ligue, Sky Bet et la British Heart Foundation, cette campagne vise à convaincre un demi-million de supporters, d’ici la fin du mois de février, d’apprendre les gestes de la RCP.
Le directeur général de l’EFL, Trevor Birch, a expliqué la logique de ce coup d’envoi différé : « Ce décalage d’une minute est un rappel simple mais puissant : une RCP rapide peut faire la différence entre la vie et la mort. »Les femmes et le foot : pourquoi Guy Roux a tout faux
JE