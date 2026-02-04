Kurt Zouma vers la Chine ?

S’abonner au mag

EA
Kurt Zouma jette son ancre en Chine. Sans club depuis près d’un mois, le défenseur devrait trouver un point de chute. Selon Foot Mercato, le Français, passé par l’AS Saint-Étienne ou encore Chelsea, rejoindra prochainement l’ancien club de Marouane Fellaini : Shandong Taishan.

Un contrat d’une année, plus une en option, attendrait Zouma chez le 5e de la Chinese Super League la saison passée. Un départ pour le sud de Pékin donc, bien loin de son précédent club roumain, le CFR Cluj.

Mauvais payeur

À son arrivée en Transylvanie en août passé, Zouma devenait le plus gros salaire de l’histoire de la SuperLiga. Tout avait l’air d’une paisible fin de carrière pour le joueur, loin des polémiques. Mensuellement, le natif de Lyon devait toucher environ 80 000 patates (sans compter les primes) mais l’ancien international français n’en a jamais reçu l’entièreté.

Confronté à des problèmes d’argent, le club n’a su verser les salaires à ses joueurs. Six mois et 4 petits matchs après son arrivée sur les terres de Dracula, Kurt Zouma devrait donc retomber sur ses pattes pour un nouveau challenge.

La nouvelle Muraille.

EA

